Soudan: Suwar al-Dahab, décédé

Khartoum — 2O18 (SUNA)- La Présidence de la République a rendu hommage au Maréchal Abdul-Rahman Mohamed Hassan Suwar al-Dahab, décédé Jeudi à l'Hôpital Militaire de Riyad, dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Il sera enterré à Medina.

Le Regretté Suwar al-Dahab eut de Grandes Contributions Nationales et Islamiques.

Il a servi son pays et son peuple avec Diligence, a défendu l'Intégrité du Territoire et la Souveraineté de son pays et a effectivement participé aux Processus de Paix et d'Accords Nationaux par le biais de Conférences de Dialogue Nationales et du Document de Dialogue National pour la Réalisation de la Paix et de la Sécurité dans le pays.

Les Contributions de Feu Maréchal Suwar al-Dahab s'étendent aux pays Arabes et Islamiques en dirigeant des D'Awa et des Travaux Volontaires par le biais de l'Organisation de D'Awa Islamique, Active dans Différentes Régions du Monde.

Le Regretté Maréchal Suwar al-Dahab est né en 1935 à Omdurman et s'est installé avec son Père dans la ville d'Al-Obeid, capitale de l'Etat du Nord-Kordofan. Il a rejoint le Collage Militaire et a obtenu son Diplôme d'Officier en 1955, un an avant l'Indépendance du Soudan. et il a reçu de Hautes Etudes Militaires en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en Egypte et en Jordanie.