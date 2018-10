Soudan: Al-Bashir affirme souci de la Présidence de la République de l'Education

Il a mis en garde contre la Violence Estudiantine sur les Campus Universitaires qui Vandalise et Détruit les Propriétés des Etablissements d'Enseignement Supérieur et cible les Etudiants, considérant la Violence Estudiantine comme un Crime Majeur.

Le Président Al-Bashir a insisté sur l'Obligation d'Education de Base et a mis en Exergue le Souci de l'Environnement Educatif et des Activités des Etudiants, appelant les Etudiants Talentueux à réussir davantage.

Le Président a salué, lors d'une réunion avec les Etudiants Talentueux de l'Examen du Certificat Soudanais 2018 au Palais Républicain, Jeudi, en présence du Ministre de la Présidence de la République, Fadul Abdallah Fadul, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Al-Sadeg Al-Hadi Al-Mahdi et le Ministre d'Etat à l'Education, Ibrahim Adam Ibrahim, les familles des Elèves et des Enseignants de tout le pays pour leurs Efforts et leur Patience.

Copyright © 2018 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.