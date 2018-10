Soudan: OMS affirme sa coopération avec les spécialités médicales

Khartoum, 16 Oct. 2O18 (SUNA)- Le l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé sa soutien et collaboration avec le Conseil national des spécialités médicales (CNSM) et a réexaminé son accréditation en collaboration avec l'organisation.

Cela s'est passé lors de la visite du directeur général de l'OMS, M. Tidros Adhenum du siege du CNSM.

Dans un communiqué de presse, le ministre fédéral de la santé, Mohamed Abou Zaid Mustafa a expliqué que la visite était sous la direction du Président de la République, a atteint ses objectifs et défini les activités du conseil dans diverses disciplines.

Le Secrétaire général du Conseil, Al-Sheikh Al-Sidig Badur a souligné que M. Tidros a inspecté les salles, les laboratoires et écouté à un rapport détaillé sur le rôle du conseil dans la formation des professions médicale et de la santé, au niveau du Soudan et de la région, et l'établissement des examens.

Il fait l'éloge des efforts et des progrès du Soudan, exprime son admiration pour l'expérience du Conseil, confirme la coopération et le soutien de l'organisation avec le Conseil et examine l'adoption du Conseil en tant que collaborateur de l'organisation, ainsi que le soutien au programme de médecine familiale et aux programmes de formation spécialisée au sein du Conseil.