Afrique du Nord: Programme SafirLab - Quatre projets retenus pour représenter le Maroc à Paris

Enfin, les porteurs de projets en question se rencontreront quelques mois plus tard, en juin prochain. Une rencontre dont la finalité est de réaliser une session-bilan, afin d'échanger entre eux sur leurs projets respectifs et pourquoi pas, envisager d'éventuelles collaborations.

Une fois sur place, les participants marocains bénéficieront d'une intense session de formation, structurée autour d'ateliers de renforcement des compétences (business plan, communication sur les réseaux sociaux, montage financier), d'un accompagnement personnalisé de leurs projets, ainsi que de rencontres professionnelles en accord avec les spécificités de ces derniers, d'une part, et pourront nourrir leur réseau à travers des rencontres avec des pontes de l'économie sociale et des médias français, d'autre part.

Décrit comme un incubateur de projets touchant à un large éventail de domaines ayant trait à la société civile, SafirLab, dont le programme détaillé a été présenté mercredi dernier dans la ville lumière, a pour objectif de soutenir des initiatives ayant pour but de renforcer la société civile et accélérer le développement en matière d'accès à l'éducation, à la santé, à la culture, de création de médias citoyens, de protection de l'environnement et de défense des droits de l'Homme. En outre, ce programme, élaboré à l'initiative de l'Institut français, vise à créer un dialogue entre des jeunes partageant des valeurs citoyennes, mais aussi, à participer à l'établissement d'un échange franco-sud méditerranéen.

Les projets présentés par les candidats marocains sont : le lancement d'une web radio sur la culture et l'art au Maroc, la création de deux associations, l'une sur l'intégration des enfants autistes et, l'autre sur la lutte contre la violence faite aux femmes. Sans oublier un projet de coopérative durable pour recycler les huiles alimentaires usagées.

Dans moins d'un mois (du 4 au 12 novembre) à Paris, un quatuor de jeunes porteurs de projets d'innovation, composé de trois hommes et une femme, représentera le Maroc, lors de la 7ème session du programme SafirLab, au même titre que 22 autres candidats originaires du monde arabe (Algérie, Egypte, Irak, Jordanie, Liban, Libye, Syrie, Tunisie, Palestine et Yémen), sélectionnés parmi 1200 candidats, âgés de moins de 30 ans, en se basant sur une multitude de critères dont le potentiel de croissance des projets au niveau local, le niveau d'employabilité, de durabilité ou encore d'innovation.

