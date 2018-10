Soudan: Le sous-secrétaire de la santé saoudienne loue les médecins soudanais

Il a dit qu'il était très heureux de sa présence au Soudan pour la première fois et sa rencontre avec des fonctionnaires soudanais, salué la tenue de la Conférence internationale du Bureau régional de l'OMS à Khartoum et a dit "trouvé Khartoum une belle capitale", exprimant son admiration pour elle.

Il a indiqué le développement des relations entre les deux pays grâce à la direction des deux pays et l'intérêt du Roi Salman par des questions arabique et islamique et la fourniture des services au communauté.

Il a déclaré à la SUNA que son pays cherche à appliquer tous les accords avec le Soudan dans le domaine de la santé et a la ferme volonté d'attirer plus de médecins soudanais, citant le travail effectué par les médecins soudanais pendant la période Hajj de l'action sincère.

