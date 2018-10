Soudan: Partenariat entre le ministère de l'agriculture et la DDR

Khartoum — Le ministre d'État au ministère de l'Agriculture et des Forêts M.Nahar Osman Nahar a rencontré mercredi la délégation de la Commission du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réintégration (DDR) en présence du sous-secrétaire du ministère par intérim et du président des associations de producteurs.

La réunion a discuté l'activation de l'accord entre le ministère de l'Agriculture et le DDR qui porte sur Le recrutement et la réintégration des personnes démobilisées dans la communauté et leur inclusion dans les associations agricoles en leur présentant un soutien et une formation.

Pour sa part, le chef de la délégation de la DDR a déclaré que de tels partenariats aident à stabiliser les agriculteurs, en particulier les démobilisés, et à leur assurer la sécurité alimentaire, en expliquant qu'un certain nombre de programmes ont été financés au Darfour représentés dans 36 associations réussies à la ville El-Fashir.