Soudan: Dongola rencontre le directeur de l'Institut américain des sciences de la construction

Khartoum — Le président du Conseil d'Organisation des Entrepreneurs en Génie (COEG) Dr. ingénieur Malik Ali Dongola s'est entretenu à Washington avec le directeur de l'Institut national des sciences de la construction américaine, M. Ryan Clucker, pour examiner les moyens de renforcer les relations de coopération dans les domaines de la construction.

Dongola a déclaré à la SUNA que la réunion a passé en revue l'expérience de l'Institut américain pour mettre en place des cours de formation spécialisés à l'intention des ouvriers de la construction et du bâtiment au Soudan, et de faire suivre à un certain nombre de formateurs de ce secteur au Soudan pour l'aider à élaborer son code du bâtiment, compte tenu en particulier de la similitude entre le Soudan et les États-Unis d'Amérique dans la grande superficie et de la multiplicité des types de climats dans le pays, en particulier dans les domaines de la conception des bâtiments et de la construction de routes.