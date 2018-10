Soudan: Equipe médicale italienne pour mener des opérations pour des enfants sur Al-Jazeera

Madani, 17 Oct. 2O18 (SUNA)- Une équipe médicale italienne a commencé les opérations des anomalies des voies urinaires, du tractus gastro-intestinal et des anomalies congénitales dans le rectum pour les enfants au centre national pour la chirurgie pédiatrique à Wad Madani.

Le directeur médical du Centre national pour la chirurgie pédiatrique, Dr. Abdul Hakam Abu Al-Bashr a déclaré à la SUNA que ces opérations font partie de l'accord signé entre l'hôpital de Rome, l'Université d'Eiffel, la faculté de médecine de l'Université Jazeera, le ministère de la santé de l'État et le Centre national de chirurgie pédiatrique à Madani.

La convention vise à mener des opérations tous les quatre mois au cours de l'année par trois équipes médicales visitant le centre.

La première équipe comprend des spécialistes en urologie et en gastroentérologie, et la deuxième équipe à effectuer une chirurgie cardiaque, tandis que la troisième équipe effectuera la Chirurgie laparoscopique, notant que le groupe de travail de ces jours pour mener des voies urinaires et des processus gastro-intestinaux et comprend un spécialiste pour la chirurgie pédiatrique avec deux anesthésistes et deux employés dans le domaine des soins pédiatriques.

Le groupe vise à mener plus de 35 opérations pour les enfants malades de l'intérieur de l'Etat d'Al-Jazeera et d'autres États.

Abu Al-Bashr a salué la coopération entre l'Etat d'Italie, l'Université Al-Jazeera et le ministère de la santé, appelé à la poursuite de ces partenariats pour bénéficier de l'expertise extérieure et améliorer et développer les services médicaux afin de promouvoir le programme de tourisme thérapeutique et la localisation du traitement à l'intérieur.