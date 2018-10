Comores: Appel au calme à Anjouan

La communauté internationale invite à la retenue dans cette île où des échauffourées mettent aux prises l'armée et les opposants au régime en place.

La situation reste tendue dans l'île d'Anjouan depuis le début de la semaine. Des opposants au président Azali Assoumani manifestent pour réclamer le maintien de la présidence tournante entre Anjouan, Mohéli et Mayotte, les trois îles de l'archipel des Comores. Le principe de rotation a été modifié par la réforme de la Constitution adoptée lors du référendum contesté du 30 juillet dernier. Au terme de ce scrutin, le «oui» autorisant le président actuel à accomplir deux mandats successifs au lieu d'un seul l'a emporté avec 92,74% des voix.

La coalition des six partis de l'opposition dénommée «Amani y'a Comores» a alors estimé dans un communiqué que «cette situation était l'aboutissement prévisible des mesures d'intimidation et du bafouement sans précédent des libertés démocratiques par le régime d'Azali Assoumani». Selon un dernier bilan encore non officiel, au moins trois personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres blessées au cours de ces affrontements. Aux dernières nouvelles, les insurgés se seraient repliés dans la médina de Mustamudu.

Du côté des autorités comoriennes, l'on rejette toute violence qui aurait été exercée par les troupes sur les manifestants. «Mais non, l'armée n'a pas tiré. Si l'armée avait tiré, vous imaginez la suite? L'armée a sécurisé la zone. Elle a confiné ces terroristes dans la médina. Nous voulons épargner le maximum de personnes. Nous allons dénouer cette crise d'un instant à l'autre», a déclaré Mohamed Daoudou, ministre comorien de l'Intérieur. A l'unisson, l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies ont invité au calme et au dialogue.

Dans un communiqué, la Commission de l'organisation panafricaine «déplore la suspension, depuis le 2 octobre 2018, du dialogue intercomorien et souligne, encore une fois, la nécessité et l'urgence de mesures d'apaisement de nature à faciliter le règlement de la crise». Pour sa part, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU «exprime sa préoccupation face aux informations faisant état de tensions accrues sur l'île d'Anjouan et appelle toutes les parties concernées à faire preuve de calme et de retenue dans l'intérêt de la paix et de la stabilité aux Comores».