Soudan: Wali Kassala salue les positions de l'Arabie Saoudite envers le Soudan

Le Wali a souligné que le Centre sera un partenaire dans la reconstruction et la stabilité de certaines zones et fournira un développement, et que les citoyens bénéficieront du centre, en particulier des localités du nord.

Lors de sa réunion ce jeudi avec la délégation du Centre King Salman pour les secours et les services humains en visite à l'Etat, présidée par Samir Abdullah bin, Jamma s'est félicité du soutien fourni par le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, indiquant que les citoyens trouvent tout ce qu'ils ont besoin des services de l'éducation, la santé et l'abri.

Kassa — Le Wali de l'Etat de Kassala, Adam Jamma a salué les positions du peuple et gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite envers le Soudan en général et l'Etat de Kassala en particulier.

Copyright © 2018 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.