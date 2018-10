Maroc: Nouvelle consécration pour Attijariwafa bank

Pour information, «Global Finance» est un magazine mensuel anglo-saxon, du groupe «Class Editori», fondé en 1987 et basé à New York. Il est distribué dans plus de 158 pays, édité en langue anglaise en 50.050 exemplaires à travers le monde. Global Finance constitue une référence internationale dans le domaine de l'actualité financière.

Lors de cette prestigieuse cérémonie, Joseph D. Giarraputo, éditeur et directeur de la rédaction de Global Finance, a déclaré : «Les lauréats sont des leaders de classe mondiale qui répondent parfaitement au vent politique changeant, aux nouvelles technologies et aux conditions changeantes du marché».

Toutes les sélections ont été effectuées par le comité de rédaction du magazine Global Finance, qui a pris en compte les soumissions reçues, les opinions des analystes des actions, des analystes de notation, des consultants bancaires et des autres acteurs du secteur. En outre, un sondage auprès du lectorat de Global Finance a été effectué afin d'accroître la précision et la fiabilité des résultats.

Lors de la cérémonie de remise des trophées «World Best Banks Awards 2018», organisée récemment par le prestigieux magazine américain Global Finance, c'est Attijariwafa bank qui a remporté le prix de la «Meilleure banque au Maroc pour l'année 2018», et ce pour la 6ème fois consécutive.

