Maroc: Aziz Karkach - Le MCO veut s'assurer très tôt le maintien chez l'élite

Le Mouloudia d'Oujda (MCO) veut s'assurer très tôt le maintien dans la Botola Maroc Telecom D1 de football, a indiqué l'entraîneur du club fanion de l'Oriental Aziz Karkach.

Le parcours des Oujdis chez l'élite est "bon pour le moment" et le rendement des joueurs lors des quatre rencontres disputées depuis le début de la saison "est prometteur en dépit du fait d'évoluer loin de leur antre ", a-t-il indiqué à la MAP.

Cependant, il n'a pas caché sa contrariété de jouer à l'extérieur d'Oujda. "Nous souhaitions jouer sur notre terrain et devant nos fans, mais les travaux qui y sont en cours nous ont obligés à recevoir à Rabat vu qu'il était impossible d'utiliser les stades de Berkane ou de Fès".

"Il est encore trop tôt" de parler d'une évaluation finale quant au niveau du Mouloudia après quelques mois seulement de son accession mais uniquement du niveau atteint par l'équipe.

L'effectif ne compte que cinq éléments du groupe ayant assuré l'accession, ce qui exige de rechercher le profil de joueurs à même de faire partie du projet du club, a-t-il affirmé, relevant qu'il a profité de l'arrêt du championnat pour programmer des rencontres amicales face à l'OC Khouribga, au Racing de Casablanca et au Moghreb de Tétouan "dans une tentative de constituer son onze type et la liste des remplaçants".

Le Mououldia occupe actuellement la 13ème place du classement général avec trois points en quatre matches suite à ses matchs nuls à Berkane (1-1), à Rabat en recevant le champion en titre l'Ittihad de Tanger (1-1), une défaite à Marrakech devant le Kawkab local (3-1) et un nul blanc contre l'OC Safi.

Pour le compte de la cinquième journée du championnat, le Mouloudia d'Oujda se déplacera à Casablanca en vue d'affronter, dimanche à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V, le WAC.

Les stadiers bénévoles du HUSA

Le Hassania d'Agadir et l'Université Ibn Zohr ont conclu un partenariat pour la formation de 500 bénévoles parmi les étudiants avec pour mission la participation à l'accueil et à la gestion du flux des spectateurs lors des matchs de football à domicile du club d'élite de la capitale du Souss.

Une première promotion de 200 étudiants a déjà été formée pour cette mission, "une clé de réussite de l'organisation des grands matchs de la Botola Pro, répondant ainsi aux normes de la FIFA", a indiqué à la MAP le président du HUSA, Habib Sidinou.

S'exprimant mercredi à l'occasion de la présentation de ce groupe de stadiers bénévoles, en présence notamment du directeur de l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG), Hicham Hamri et du directeur du Grand stade Adrar, Hicham Allouli, M. Sidinou a qualifié cette initiative de "projet précurseur" en mesure d'inspirer les autres clubs nationaux et de rehausser le niveau d'organisation des matchs du championnat.

Pour le directeur de l'ENCG, le projet est le fruit d'un partenariat innovant qui réhabilite les étudiants dans leur rôle majeur d'élément dynamique en mesure d'apporter une contribution d'ampleur à la cohésion sociale et de structurer l'action de la jeunesse autour du sport.

La formation des stadiers bénévoles, qui a débuté en août dernier, a été assurée, indique-t-on, par une société spécialisée. Elle a porté notamment sur le savoir-faire en matière d'accueil et sur les principes généraux de sûreté et de sécurité lors des manifestations sportives en plus de notions de secourisme.