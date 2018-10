Cote d'Ivoire: Elections locales - Comment Anne Ouloto a vaincu les hommes dans le Cavally ?

La présidente du Conseil régional du Cavally donne les raisons de sa victoire face à Bohé Saar et Gnonkonté Désiré.

Après l'épopée Aka Amenan Véronique aux élections régionales de 2013, c'est désormais Anne Désirée Ouloto qui porte le flambeau des femmes.

La ministre de la Salubrité a frappé un grand coup dans la région du Cavally. La candidate du Rhdp a terrassé ses adversaires du Pdci-Rda, Bohé Sarr Marius Debahoua et l'ancien ministre Gnonkonté Désiré, candidat indépendant avec 46,18% des suffrages. En 2013, elle avait perdu face au regretté Dagobert Banzio.

Mais, elle a su transformer cette déconvenue en victoire, cinq ans après grâce à sa proximité avec les populations de Toulépleu sa ville natale et de toute la région du Cavally.

« Je crois que la différence au cours de cette élection s'est faite entre les autres candidats et moi au niveau de ma proximité avec mes parents et surtout les actes concrets que j'ai pu poser pour le développement de Toulépleu depuis 2011.

Au niveau régional, nonobstant ma défaite en 2013, je suis restée constante avec les populations pendant les évènements heureux comme malheureux. Je me suis toujours impliquée dans la vie sociopolitique comme économique dans ma région.

J'ai toujours été à leur écoute avec une oreille attentive qui les a rassurées. La constance de mes initiatives dans le développement a fait naturellement la différence entre mes adversaires et moi », insiste -t-elle dans un entretien.

D'ailleurs, avant le scrutin, elle n'avait pas manqué de dire qu'elle bénéficiait de la confiance totale de la direction de son parti, le Rdr et le Rhdp en plus de celle du Président de la République, Alassane Ouattara. Et c'est fort des actions posées sur le terrain qu'elle bénéficiait de cette confiance à toute épreuve.

Aujourd'hui, elle compte s'investir davantage pour relever le défi de développement du Cavally. Pour elle, tout doit changer dans le Cavally en termes de développement des infrastructures routières, sanitaires, scolaires. « Dans le Cavally, nous avons des personnes qui veulent résolument être des acteurs de bien-être.

Cela me parait exceptionnel, qu'on ait des hommes et des femmes dynamiques qui ont compris l'intérêt d'aller à la paix dans le développement.

Nous avons d'importants projets pour la région et, depuis 2011, nous sommes à la tâche », poursuit -elle. A force de travail et d'abnégation sur le terrain « la Dame de fer du Cavally » a su convaincre ses parents qu'elle est la femme qu'il faut pour la fonction.

Travailleuse infatigable, la fille du colonel Ouloto a su supplanter les hommes dans ce milieu assez machiste de la politique. Surtout à l'Ouest, au pays des masques, où confier le pouvoir à une femme relève parfois de l'impossible.

Durant ces dix dernières années, Anne Désirée Ouloto a donné de sa personne pour éteindre les foyers de tensions et maintenir l'Ouest en général et le Cavally en particulier dans la paix et la stabilité.

A côté de la chefferie traditionnelle et des chefs de communauté, elle a écumé les hameaux et les villages de la région pour apporter le message de paix et d'espoir du Président de la République, Alassane Ouattara aux populations en détresse.

Mieux, la collaboratrice du Chef de l'Etat s'est toujours montrée disponible au moment où les populations wê et les différentes communautés résidant dans le Cavally avaient besoin d'elle.

Les témoignages sur les actes de générosité et les actions sociales à l'endroit de la Secrétaire générale déléguée du RDR dans la région n'ont jamais manqué. C'est la somme de ces actifs que les populations ont su lui rendre à l'occasion de ces élections régionales.