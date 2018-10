Cote d'Ivoire: CAN 2021 (construction et réhabilitation des infrastructures) - Le Premier ministre lance les travaux aujourd'hui

La Côte d'Ivoire prépare la Coupe d'Afrique des nations de football qu'elle abrite dans moins de trois ans.

A moins de trois ans de la Can 2021 qu'organise la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont décidé de donner un coup d'accélérateur aux préparatifs de ce grand évènement sportif.

Ainsi, le ministère des Sports procèdera, aujourd'hui à Yamoussoukro, au lancement officiel des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives et d'hébergement de la Can 2021.

Une cérémonie qui sera placée sous la présidence du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui donnera le coup d'envoi effectif des travaux.

Il faut rappeler que pour l'organisation de la compétition, la Côte d'Ivoire devra disposer de six stades de compétition à Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro et de quatre terrains d'entraînement sur chaque site, soit 24 au total et d'une cité Can comprenant 32 villas de 5 pièces dans les quatre villes de l'intérieur.

Le ministère des sports a lancé un appel d'offres qui a permis de sélectionner quatre entreprises soumissionnaires pour la réalisation de ces ouvrages qui s'ajouteront aux travaux du stade olympique d'Ebimpé (Anyama), dont le lancement des travaux a eu lieu le 22 décembre 2016.

L'entreprise Mota Engil du Portugal a remporté le lot 1 portant sur l'extension du stade de la Paix de Bouaké dont la capacité passera de 25 000 à 40000 places, ainsi que la construction d'une cité Can de 32 villas de 5 pièces, la construction de 4 terrains d'entraînement et la réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny en portant sa capacité de 33000 à 40000 places.

L'entreprise Chinoise CNBM a, elle, été désignée pour la construction du stade de Korhogo, d'une capacité de 20.000 places, d'une cité Can de 32 villas de 5 pièces et de 4 terrains d'entraînement.

La deuxième entreprise chinoise, Chine Civil/Omni Travaux, réalisera les travaux de San Pedro qui ont les mêmes caractéristiques que ceux de Korhogo.

Quant au dernier lot, celui de Yamoussoukro, il a été confié à l'entreprise française Sogea-Satom. Le lancement des travaux de ce samedi sera la mise en mission véritable de ces entreprises.