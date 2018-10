Cote d'Ivoire: Evaluation des dépenses publiques - Les assurances de Théophile Ahoua N'Doli

Disposer de ressources est une bonne chose, bien les gérer pour satisfaire les besoins de la communauté nationale, c'est encore mieux. En parcourant les 16, 17 et 18 octobre l'ensemble des inspections générales des ministères en charge du budget, du portefeuille de l'Etat et de l'Economie et des finances, l'inspecteur général d'Etat, Théophile Ahoua N'Doli, tenait à attirer l'attention de ces différentes structures sur leurs responsabilités.

De l'Inspection générale des finances (Igf) à la Cellule d'évaluation et d'audit des dépenses publiques (Ceadp) en passant par les inspections générales du trésor, des services fiscaux et des douanes, le message était le même: bien gérer les ressources dont dispose le pays en vue du financement de projets destinés à améliorer les conditions de vie et de travail des populations.

D'ailleurs, hier, à la Ceadp, dernière étape de cette tournée, l'inspecteur général d'Etat a insisté sur l'efficacité et la qualité des dépenses publiques.

« Certes, nous devons nous assurer que l'administration fonctionne selon les règles, mais, il faut aussi et surtout s'assurer que chaque franc dépensé quelque part correspond à une ligne budgétaire » a-t-il laissé entendre.

Comme quoi, sauf situation exceptionnelle, aucune dépense ne devrait s'effectuer en dehors de ce qui est prévu au budget, mais au-delà, chaque dépense effectuée devrait avoir un impact à court, moyen ou long terme. Ce message a-t-il été bien accueilli ?

Assurément. L'enthousiasme des inspecteurs constaté au cours de ces différentes visites en témoigne. Toutefois, l'insuffisance de ressources humaines et financières ; l'exiguïté et le manque de locaux constituent des difficultés auxquelles font face les inspecteurs.

L'inspecteur général d'Etat a promis y apporter des solutions. « Nous continuerons le plaidoyer afin que des moyens soient mis à disposition.

Les structures d'inspection et de contrôle sont importantes pour la bonne gouvernance. Si grâce à elles, nos ressources sont bien gérées, la Côte d'Ivoire y gagne. Il faut donc y mettre un peu plus de moyens pour que le pays gagne davantage », a-t-il insisté.