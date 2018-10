Madagascar: Hippisme - Mascotte de Star revient !

Le duel cent pour cent Analamanga entre Bi'As et VBCD sera l'affiche phare chez les dames. CNaPS Sports affrontera Cosfa… Plus »

La course phare de la journée du dimanche a donné lieu à une belle empoignade entre les chevaux de tête. Et c'est dans un mouchoir de poche que Mascotte de Star a réussi à s'extirper, soignant dans la foulée son retour au premier plan grâce à son jockey Roméo Radotiana. L'Oiseau, sous la selle de Patrick Rakotoarivelo, a terminé à la deuxième place devant Kathy Pleasure de Michel Randriamanantena.

Patrick Rakotoarivelo a attendu la 4e course pour ravir la victoire avec l'imposant Negus, tandis que Rexah Bin Khalifa a montré toute l'étendue de sa forme pour remporter la 5e course avec l'aide de Jean Charles Randriafaralahy.

