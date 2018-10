Madagascar: Foire Boeny Mionjo V - Des opportunités offertes aux Micro-Entreprises Rurales

La 5e édition de la Foire Boeny Mionjo s'est déroulée la semaine dernière dans la Cité des Fleurs.

Cette manifestation économique qui a duré cinq jours, a été co-organisée par la région Boeny en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ainsi que le programme PROSPERER, sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et financée par le FIDA (Fonds International de Développement Agricole). Cet événement estival périodique de la région coïncide cette année avec les Journées mondiales de la jeunesse. Etalés sur une superficie de 1 500m², près de 145 stands y ont été érigés. Et il y a eu une exposition de plus d'une centaine de filières représentant divers secteurs d'activités dont, entre autres, l'agro-alimentaire, l'élevage, l'artisanat, l'énergie, la pêche, le tourisme et l'industrie. C'était une aubaine pour les opérateurs économiques, les producteurs et les consommateurs, selon les organisateurs. En outre, des opportunités ont été offertes aux Micro-Entreprises Rurales (MER), appuyées par le programme PROSPERER.

Augmentation des revenus. Celui-ci les a formées en matière de technique de production, de gestion simplifiée, de marketing et de commercialisation, et de culture d'épargne et de crédit, tout en leur fournissant des intrants et des matériels agricoles afin de se professionnaliser. Le programme PROSPERER effectue ensuite la mise en relation commerciale de ces MER avec les opérateurs du marché dans le but d'assurer un débouché durable de leur production. C'est d'ailleurs l'objet de leur participation à cette foire économique. L'objectif est de promouvoir l'augmentation des revenus des populations vulnérables par la consolidation des Micro-Entreprises Rurales au niveau local et régional.

4 milliards d'ariary. Toujours dans le cadre de cette Foire Boeny Mionjo V, les MER exposants, appuyées par le programme PROSPERER, ont pu nouer des contacts pour des ventes ponctuelles et périodiques. Les filières phares de la région de Boeny qui y ont été lancées sont essentiellement le « black eyes », le maïs, la pêche et la pisciculture, et la vannerie. Le chiffre d'affaires réalisé pour la commercialisation de l'ensemble de ces produits est prévu atteindre environ 4 milliards d'ariary cette année, d'après les explications des organisateurs. Par ailleurs, d'autres filières telles que l'apiculture, les fruits comme les mangues et leur transformation, ainsi que l'aviculture, émergent également. Bref, la région Boeny dispose encore d'une forte potentialité en ressources naturelles à exploiter.