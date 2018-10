Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Lutter contre l'insécurité dans la région Sofia

Pour sa onzième journée de campagne, Hery Rajaonarimampianina, candidat n°12, s'est rendu dans la région Sofia. Il a ainsi visité tour à tour Port-Bergé, Befandriana-Nord et Antsohihy. A l'instardes autres régions qu'il a visitées, une foule immense a accueilli le candidat n°12 dans chacun de ses déplacements.

Dans le cadre de sa 11e journée de campagne, le candidat N°12 Hery Rajaonarimampianina a rendu visite aux habitants de Port-Bergé, ville située dans la région de Sofia. Habitants des localités de Boriziny et de ses environs, élus locaux, et même Sojabe se sont ainsi retrouvés dans une ambiance festive. A cette occasion, les nombreux projets réalisés sous le mandat de Hery Rajaonarimampianina ont été évoqués. Il s'agit notamment des infrastructures de santé et d'adduction d'eau potable, des nouveaux bureaux des Domaines et de la Propriété foncière, ainsi que des services de sécurité. Pour rétablir le courant électrique, il est prévu que des panneaux solaires soient mis en place sur une surface de 2 Ha.

Le meeting du candidat N°12 a drainé une foule dans la région Sofia.

Défi. Après Port- Bergé, l'ancien Président a rallié Befandriana-Nord. « Ces élections présidentielles devraient être un combat sain, dans la mesure où l'unique objectif est le développement du pays. » Tels ont été les propos de Hery Rajaonarimampianina devant la population de ladite localité. Le candidat N°12 a invité tous ses soutiens poursuivre leurs efforts communs vers le développement, sans se laisser perturber par les formules ou les actes d'intimidation. Il a également rappelé le défi qu'il se doit de relever dans la région de Sofia, à savoir lutter contre l'insécurité. En ce sens, la mise en œuvre du « Dinan'i Besaboha » s'inscrit dans Vision Fisandratana, en continuité des progrès entrepris. A Befandriana Avaratra, le candidat N°12 n'a pas manqué de rappeler ses réalisations depuis 2014, particulièrement dans la Région de Sofia. Hery Rajaonarimampianina a soutenu les agriculteurs et les éleveurs en encourageant le développement du secteur et grâce à ses actions, la production de riz a connu une hausse considérable : pour rappel, elle s'est élevée à 4.030.000 tonnes pour la période 2017-2018, tandis qu'elle équivalait 3.100.000 tonnes en 2013-2014.

Augmenter la production agricole. Enfin, le dernier déplacement de la journée du candidat N°12 s'est effectué dans la commune d'Antsohihy. Hery Rajaonarimampianina a notamment assuré ses partisans et sympathisants la poursuite de la construction et de la réhabilitation des nombreux barrages, permettant d'augmenter la production agricole de la région. Et le candidat N°12 a de nouveau appelé au calme et à l'apaisement : « Si je suis ici, en ce moment, devant vous, c'est parce que je suis disposé à mener à bien tous les projets de développement. Vous êtes témoins des infrastructures de base que j'ai entamées pour répondre aux besoins des populations. Je vous donne ma parole que je les poursuivrai tant que celles-ci ne seront pas concrétisées ». Visiblement les populations des trois districts susmentionnés n'ont pas manqué de louer les réalisations faites par l'ancien président durant son premier quinquennat.