Madagascar: Volley-ball - Sommets nationaux - Des demi-finales électriques à l'affiche

Le duel cent pour cent Analamanga entre Bi'As et VBCD sera l'affiche phare chez les dames. CNaPS Sports affrontera Cosfa du côté des hommes.

Place aux demi-finales des Championnats de Madagascar au Gymnase de Toliara. Trois équipes d'Analamanga ont atteint respectivement le dernier carré chez les dames et les hommes. Lors des quarts de finale d'hier, Stef'Auto tenant du titre a battu BAVB par trois sets à zéro, 25/9,25/10 et 25/11. Les Nadjma et camarades affronteront AMVB, vainqueur de la rencontre l'opposant par trois sets à zéro, (25/12,25/8 et 25/13). L'autre demi-finale verra la confrontation entre deux équipes d'Analamanga Bi'As contre VBCD. Ce sera le remake de la finale du championnat d'Analamanga. Chez les hommes, pas de surprises, les équipes de la CNaPS Sports, JSA, GNVB et Cosfa ont validé leur ticket pour les demi-finales de cet après-midi.

A l'allure où vont les rencontres, on s'attend au remake de la finale de l'édition 2017 de ces joutes nationales. La GNVB, tenante du titre reste invincible dans la Cité du Soleil et caracole en tête du classement dans le groupe B avec 15 points devant Cosfa avec 11 points. Dans le groupe A, CNaPS Sports termine premier avec 11 points suivie de très près par JSA avec 10 points. La première demi-finale opposera CNaPS Sports à l'équipe du Cosfa et la GNVB sera aux prises avec la JSA.