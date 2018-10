Madagascar: Centre de Bienfaisance d'Ankadivory - Appui de l'entreprise Gasy Net et de SGS Madagascar

L'ONG Centre de Bienfaisance d'Ankadivory (CBA) d'Ambohimalaza a reçu hier un appui logistique et matériel de la part de l'entreprise Gasy Net et du groupe SGS Madagascar, dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, prévue au niveau national le 19 novembre.

Education. L'ONG CBA œuvre pour la protection et la promotion de l'Enfance, notamment par l'éducation de base des enfants vulnérables et orphelins. Créé en 1990 par le pasteur Jean de la Croix Rakotoniaina et son épouse Florette, le centre fut ravagé par un incendie en 2010 peu de temps après la mort de ceux-ci. Guidés par la philanthropie, leurs enfants ont décidé de poursuivre leur combat vaille que vaille. Le centre accueille actuellement 71 enfants en internat et plus de 200 élèves dans l'école primaire publique. Les moyens viennent souvent à manquer, mais le combat se poursuit, grâce au soutien constant de généreux donateurs comme le groupe SGS Madagascar et la société Gasy Net.

Ainsi, en amont de la cérémonie d'hier, ce groupe et cette entreprise ont réalisé une collecte de fournitures scolaires, de livres, de jouets et de friandises, mais aussi de vêtements et chaussures au sein de toutes leurs directions. Dons qui ont ensuite été acheminés vers le CBA à Ankadivory, Ambohimalaza miray. Le groupe SGS Madagascar (filiale du groupe suisse SGS créé en 1878) a décidé depuis 2008 de promouvoir une stratégie orientée développement durable, en commençant par les localités d'origine ou lieux de vie de ses collaborateurs, dont Ankadivory Ambohimalaza fait partie, d'où le choix du CBA. Au sujet de cette ONG toujours, notons que celle-ci a créé une antenne à Anosibe an'Ala, qui est plus axée sur l'agriculture biologique, afin de parvenir à une autosuffisance alimentaire de l'ONG, voire à une activité génératrice de revenus. Par ailleurs, le CBA reste ouvert à toute contribution pour le bon fonctionnement du centre qui participe, à son échelle, à un mieux-être de ces enfants vulnérables, pour qu'un jour la chance leur sourie.