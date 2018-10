Madagascar: BFV-Société Générale - Zdenek Metelac , nouveau Directeur Général

Bruno Massez quitte son poste de Président Directeur Général de la BFV-Société Générale pour celui de Président du Conseil d'Administration. C'est Zdenek Metelac qui le remplace en devenant Directeur Général de la banque. Présenté avant-hier lors d'une soirée au Carlton, Zdenek Metelac est un véritable homme du métier.

Titulaire d'une « Maîtrise en relations et affaires internationales » de l'Université d'Economie de Prague, et diplômé en « Business Administration and Management » de l'Université Jean-Moulin de Lyon, il a débuté sa carrière en 1999 en agence de communication et marketing, avant de rejoindre le groupe Société Générale en 2003. Après avoir exercé dans le « marketing retail » chez Komercni Banka (République Tchèque), il rejoint l'inspection générale en 2005, avant de devenir Inspecteur Principal en 2011. En 2014 il est nommé directeur du retail et du réseau de Société Générale Expressbank en Bulgarie. Fort de son expérience internationale, le nouveau Directeur Général déploiera son expertise à la réussite des projets de développement de la BFV-Société Générale.

Parmi ses missions figurera la réalisation de la stratégie de la banque de se transformer pour évoluer et grandir en expérience. La BFV-Société Générale deviendra ainsi une banque digitale adaptée aux nouveaux modes de travail de sa clientèle particulière, professionnelle et entreprise. La banque franchit actuellement une autre étape des points d'engagement partagés avec la clientèle en début 2018 : la transparence, la proximité, la conformité, l'écoute, la confiance et la relation durable.

Rappelons que la BFV-Société Générale fête cette année son 20e anniversaire. « Nous avons un top management avec une même vision tout en continuité avec l'apport du groupe Société Générale, support solide de notre succès depuis 20 ans », a déclaré le nouveau DG. En tout cas, cette soirée de présentation était « un évènement partagé avec la clientèle, et qui confirme le désir de BFV-Société Générale de mettre ses clients au centre de ses préoccupations, de les accompagner dans leurs projets et de devenir le partenaire financier solide de leur développement tant au niveau national qu'international. »