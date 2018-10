Madagascar: Marc Ravalomanana - Les « Sud-Est » convaincus par ses « Zava-bita »

Candidat de tous les Malgaches. Jusque-là, Marc Ravalomanana arrive toujours à prouver qu'il est le candidat de tous les Malgaches, Merina ou côtiers, blancs ou noirs, riches ou pauvres. Raison pour laquelle, il a choisi la partie Nord du pays pour tenir son premier meeting de campagne. Après le Nord, il s'est rendu dans le Sud. Et là où il est passé, les gens viennent toujours en masse pour connaître ce que proposent le « Manifesto » et le MAP2.

Bref, des réalisations qui avaient des impacts palpables sur la vie de la population de cette partie Sud Est de Madagascar. Hier, le candidat n°25 a visité plusieurs localités, de Farafangana à Ambalavao en passant par Lokomby, Vangaindrano, Ikongo et Vondrozo. Au cours de ses déplacements, Marc Ravalomanana a déclaré que l'heure n'est plus à la démagogie. « Je vous demande d'aller voter le 7 novembre prochain. Et je vous exhorte à voter pour un candidat qui a déjà réalisé beaucoup de choses pour vous. », a-t-il martelé à Manakara.

C'est ce qu'on a constaté au cours des déplacements effectués hier par le candidat n°25 dans de nombreux districts des régions Vatovavy-Fitovinany et Atsimo Atsinanana. Avant-hier, il a bouclé sa tournée électorale à Ihosy et Manakara. A Ihosy, la présence d'une foule immense au meeting du candidat n°25 s'explique par le fait que la population locale se souvient encore de la performance de son régime qui a réhabilité la route « Tampon'Ihorombe ».

