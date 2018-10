Angola: Le gouvernement investit dans la vulgarisation du sport communautaire

"Avec cette action, le gouvernement entend atteindre deux objectifs principaux, notamment la vulgarisation sportive, élargissant la base de pratiquants dans ces disciplines et la création des programmes d'éducation sportive qui contribuent à améliorer la qualité de vie des enfants, des adolescents et des jeunes à travers l'occupation des temps libres ", a-t-il conclu.

Dans le même cadre, il a ajouté que le gouvernorat provincial avait récemment acquis, par le biais de l'Institut angolais de la jeunesse, une grande quantité de matériel sportif destiné à la massification du sport dans la province, en particulier les disciplines de handball, basket-ball et football masculin et féminin.

Le responsable, qui parlait à Angop, en marge d'une session de formation pour les dirigeants de différentes associations de jeunes des organisations politiques et de la société civile dans la municipalité de Cazengo, a dit qu'un projet de massification et développement du basketball de rue et football de quartier serait mis en œuvre à partir de la semaine prochaine.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.