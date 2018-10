Angola: Inauguration du centre de production de la TPA à Lunda Sul

Saurimo — La Télévision Publique d'Angola (TPA) compte, depuis jeudi, sur un centre de production à Lunda Sul avec un équipement de dernier cri pour émettre les nouvelles locales, dont la structure a été inaugurée par le secrétaire d'Etat à la Communication Sociale, Celso Malavoloneke.

Le centre de production se compose d'un studio pour l'enregistrement et la diffusion, la rédaction, une salle d'édition, une salle de caméras, retouche d'images, un amphithéâtre, entre autres compartiments modernes.

L'inauguration de la structure fait partie de la politique de décentralisation des services d'information de la TPA, pour donner plus d'espace aux délégations provinciales dans la diffusion des faits locaux, étant donné que l'émission nationale ne peut diffuser à partir de Luanda, tous les contenus que la TPA locale produit quotidiennement.

A l'occasion, Celso Malavoloneke a dit que les nouvelles locales en portugais et cokwe va stimuler l'industrie de la publicité dans cette région, augurant que le centre devienne un espace d'interaction sociale et culturelle des peuples de la région Lunda.

Pour sa part, Florindo Ramos, administrateur exécutif pour le secteur d'ingénierie et développement technologique de la TPA, a déclaré que l'ouverture du centre faisait partie de la stratégie du Conseil d'administration de la société, de créer des conditions afin qu'un plus grand nombre de provinces puisse produire des émissions locales, ainsi que garantir une plus grande présence dans la programmation nationale, émise à partir de Luanda.

A son tour, le gouverneur de Lunda Sul, Daniel Neto, a déclaré que l'entrée en fonctionnement du centre permettra un environnement de travail plus digne pour les professionnels et fera en sorte que la population ait une connaissance plus approfondie de la province.

Il a appelé les professionnels de la TPA locales à diffuser le potentiel économique, les us et coutumes de la région et à contribuer à attirer les investisseurs.