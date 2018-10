Angola: Le gouverneur loue les qualités du commandant de la PN à Bié

Cuito — Le gouverneur de Bié, Pereira Alfredo, a rendu jeudi un vibrant hommage au commandant municipal de la Police nationale de Cuito, l'intendant Martins Albino, décédé lundi, victime d'un renversement.

Lors des funérailles qui ont eu lieu au pavillon du Sporting Club Petróleos de Bié, le gouverneur a souligné les qualités du défunt pour le maintien de l'ordre et la tranquillité publics de la municipalité de Cuito.

Dans le livre de condoléances, il a écrit que le commandant "Mizé" montrait des signes évidents d'engagement pour la cause de la patrie, à travers la responsabilité dont il faisait preuve dans toutes les régions où il était appelé à opérer.

"La Police nationale et la province de Bieéen général perdent un vrai commandant dans le contexte politique et social actuel du pays, nécessaire pour les grands défis inhérents à la construction d'un Angola de paix, de justice et de progrès social", a-t-il ajouté.

Martins Albino "Mizé", dont les restes ont été inhumés jeudi dans le cimetière municipal de Cuito, a été victime d'un renversement sur la route principale reliant la ville de Cuito à ville pilote Horizonte. Il laisse une veuve, des enfants et des petits-enfants.

Des délégués du Ministère de l'Intérieur des provinces de Bié et Huambo, respectivement António Vicente Gimbe et Eduardo Fernandes Cerqueira, le commandant de la Région militaire centre (RMC), le général Diniz Lucama, des magistrats, des députés à l'Assemblée nationale et d'autres personnalités ont assisté à l'acte.