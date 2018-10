Sud-Soudan: Le pays à la recherche d'un sélectionneur et d'un directeur technique

C'est à travers son compte Twitter que Francis Paul, président de la SSFA (Fédération sud-soudanaise de football) a annoncé être à la recherche d'un sélectionneur pour son équipe nationale et d'un Directeur technique national.

Le Soudan du Sud sans sélectionneur depuis le départ de l'Algérien Ahcene Ait Abdelmalek est à la recherche d'un technicien issu du continent afin de tirer le meilleur parti de l'énorme talent en Afrique.

South Sudan Football Association(SSFA) is seeking to fill the position of Head coach and Technical https://t.co/9GI0uRqFnS the President of SSFA i have resolved to seek the services of an African based coach so as to tap into the massive talent in the contient.

-- Francis Paul (@FrancisAmin2) 19 octobre 2018

Petite nation du football, le Soudan du Sud a entrepris depuis quelques années un vaste programme de développement de son football, afin notamment de mettre un terme à la guerre. Le pays dispose désormais d'une équipe nationale U17 et met en place des programmes pour la pratique du football chez les femmes.

Lors de la réception du Gabon en éliminatoires de la CAN 2019 mardi dernier, un partenariat a été signé entre les deux fédérations pour la formation des formateurs ainsi que le développement d'autres secteurs du ballon rond des deux pays.