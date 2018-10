Afrique: Ligue des Champions - Espérance de Tunis - 40 000 supporters attendus face au Primeiro

Battu 1-0 lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions, l'Espérance Sportive de Tunis veut mettre tous les atouts de son côté afin de décrocher son billet pour la finale de la compétition.

A peine revenus de l'Angola, les dirigeants de l'Espérance de Tunis n'ont pas perdu de temps et ont rapidement contacté le ministère de l'Intérieur tunisien. Les Sang et Or ont réclamé 40 000 billets pour la manche retour qui aura lieu le 23 octobre à Rades. Ce jeudi, les autorités ont répondu favorablement à cette requête.

Ainsi, l'Espérance Sportive de Tunis pourra bénéficier des encouragements de 40 mille parmi ses supporters, mardi prochain à Radès, devant le club angolais Primeiro de Agosto, dans le cadre du match retour des demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF. Voulant mettre toute la chance de leur côté pour arracher la qualification, les responsables « Sang et Or » ont fait une requête de 40 mille billets. Après un refus lors de la réunion, le ministère de l'Intérieur leur a finalement donné satisfaction. Les prix et la date du début de la vente des billets seront communiqués ce vendredi.

Il est à rappeler que la formation angolaise s'est imposée à Luanda sur le score de 1 but à 0. Le match retour se jouera le mardi 23 octobre au stade de Radès.