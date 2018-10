Maroc: SM le Roi, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du Vendredi à la mosquée Koutoubia à Marrakech

Marrakech — SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, a accompli la prière du Vendredi à la Mosquée Koutoubia à Marrakech.

L'imam a entamé son prêche en insistant sur le fait que le Coran et la Sounna du prophète Sidna Mohammed, paix et salut soient sur Lui, sont la source principale de la chariâa et de ses commandements.

Après le décès du prophète, certains compagnons ont pris l'initiative de collecter et de compiler les hadiths du prophète dans des recueils pour transmettre la Sounna et la tradition aux générations futures, a-t-il dit, ajoutant que les oulémas et érudits musulmans ont veillé scrupuleusement à l'authentification des hadiths, avant leur validation, en s'assurant en particulier du degré de confiance de ceux qui les rapportaient et de la conformité de ces hadiths avec les recommandations générales de la chariâa.

Mais en dépit de ce souci de vérification avant la validation des hadiths, a-t-il noté, les musulmans ont continué à demander conseils auprès des oulémas chaque fois qu'ils étaient confrontés à un doute pour les éclairer sur la conduite à tenir vis-à-vis de telle ou telle situation étant convaincus que le hadith a fait l'objet, à travers l'histoire, de plusieurs tentatives de falsification orchestrées par les ennemis de la religion ou de la part de certains musulmans eux-mêmes qui pèchent par méconnaissance des préceptes de l'islam.

A l'heure actuelle, a-t-il fait remarquer, les nouvelles technologies de l'information ont introduit un fait nouveau et l'on assiste désormais à la vulgarisation des hadiths par Internet et sur les réseaux sociaux, sans se soucier de leur authenticité et de leur véracité.

L'imam a invité les musulmans à s'adresser aux oulémas pour obtenir une saine compréhension des enseignements de la religion et à prendre garde en particulier des extrémistes et de tous ceux qui déforment la sounna et la parole divine, citant en particulier certains hadiths qui circulent à grande échelle sur internet et qui réduisent la place de la femme dans la société ou ceux qui autorisent les traitements cruels infligés aux animaux ou qui heurtent la foi des croyants, et qui sont en réalité à rebours et en contradiction flagrante avec les préceptes de l'islam.

Il a en conséquence lancé un appel aux musulmans pour ne pas se fier à tout hadith qui contredit la raison ou la finalité de l'islam, en veillant à tirer le meilleur profit des nouvelles technologies de l'information et à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est véhiculé sur la religion par internet et les réseaux sociaux, en particulier les hadiths non authentifiés.

La responsabilité de tout bon musulman, a-t-il averti, est de ne pas accepter ce qui est contraire à la sunna et la tradition du prophète, comme la justification de l'injustice ou l'apologie de la corruption ou de l'anarchie, conformément à la parole de Dieu : "Certes, Allah et Ses Anges prient sur le Prophète; ô vous qui croyez priez sur lui et adressez [lui] vos salutations".

A la fin de son prêche, l'imam et l'ensemble des fidèles ont imploré Dieu de préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, protecteur de la Nation et de la religion, de L'entourer de sa protection et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille royale.

Ils ont également élevé des prières au Très-Haut pour entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Hassan II et feu SM Mohammed V et de les accueillir dans Son vaste paradis parmi les prophètes, les saints et les vertueux.