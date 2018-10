Ile Maurice: Rodrigues-Santé - Lancement du projet e-Health pour l'informatisation du service de la santé

communiqué de presse

Le gouvernement régional se lance dans un ambitieux projet d'informatisation du service de la santé. Ce projet vise à améliorer le service de la santé et offrir une attention spéciale aux patients. L'informatisation du service de la santé amènera une meilleure gestion des ressources en ligne avec les principes de la bonne gouvernance. Au coût de plus de Rs 17 millions, le projet est d'une durée d'un an.

Le contrat pour le projet e-Health a été alloué à la firme State Informatics Limited (SIL). Le contrat a été signé récemment entre l'Assemblée Régionale de Rodrigues et le SIL, représentés par l'Island Chief Executive, M. Davis Hee Hong Wye et le Chief Executive Officer de SIL, M. Hemraz Mohee.

Avec l'avènement du câble optique, le système e-Health System révolutionnera le service de la santé à Rodrigues. L'objectif de ce projet est d'améliorer la qualité des services de la santé dans l'île. L'informatisation du service de santé permettra un meilleur service et une meilleure gestion des ressources.

Désormais, toutes les informations sur les patients seront enregistrées sur une base de données. Les patients auront un seul dossier pour leurs traitements, ce qui améliorera la productivité, la qualité et l'efficacité du service. Le système favorisera la coordination entre les centres de santé et l'hôpital de Rodrigues avec ceux de Maurice et à l'étranger à travers un service en ligne. Le service de santé pourra mieux gérer son stock de médicaments et mieux contrôler ses salles ainsi que sa capacité d'accueil. De plus, les rendez-vous pour les consultations seront gérer efficacement. La Commission de la Santé pourra, pour sa part, générer des données en ce qu'il s'agit de la santé en général.