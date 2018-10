Bénin: Au pays, les avocats de Sébastien Ajavon contre-attaquent

L'opposant béninois Sébastien Ajavon et trois autres prévenus ont été… Plus »

En effet, en 2016, le tribunal de première instance de Cotonou avait, à l'époque, décidé de relaxer Sébastien Ajavon faute de preuves et « au bénéfice du doute ». Pour la défense de l'opposant, l'affaire était donc terminée. Ce qui l'a relancée, explique l'un des avocats des douanes, constitué partie civile dans ce procès, c'est un appel du procureur général. Appel dont les avocats de Sébastien Ajavon affirment n'avoir jamais été informés. « Le combat judiciaire va donc se poursuivre », promet Me Marc Bensimhon, l'un des avocats français de l'homme d'affaires.

Les quatre hommes écopent de la peine maximale : vingt ans d'emprisonnement et cinq millions de francs CFA d'amende. Et puisqu'aucun d'entre eux n'était présent à ce procès, un mandat d'arrêt international a également été émis contre eux. La défense a donc décidé d'engager un recours devant la Cour de cassation.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.