Mali: Entrepreneuriat - Bamako accueille le Policy Hackathon

Dans un communiqué, on apprend que le Policy Hackathon du Mali, organisé par le Mal'Innov et l'i4Policy, aura lieu le mardi 30 octobre 2018 à Bamako. Cet événement bénéficie de l'appui du ministère de l'Economie numérique et de la Communication.

Il s'agit d'un des projets phares du Tubaniso Agribusiness & Innovation Center (TAIC)-le futur hub régional pour le développement et le financement de l'innovation au Sahel. Le TAIC est soutenu par la Banque mondiale, ICRISAT et le secteur privé.

Le Policy Hackathon rassemblera les acteurs clefs de l'écosystème entrepreneurial du Mali afin qu'ils conçoivent ensemble des politiques publiques visant à améliorer le climat des affaires pour les startups et PME innovantes.

Pour assurer la pertinence des mesures proposées, une méthode innovante de cocréation de politiques publiques sera adoptée. Les décideurs publics présenteront leurs initiatives et les acteurs de l'entrepreneuriat et de l'innovation se mettront dans la peau de ces derniers pour faire des recommandations concrètes qui répondent aux principaux défis qu'ils auront identifiés.

Le Policy Hackathon à Bamako s'inscrit dans un mouvement panafricain mené par l'i4Policy, les gouvernements et les écosystèmes entrepreneuriaux africains. L'i4Policy est une alliance de hubs d'innovation à travers l'Afrique travaillant en collaboration avec les décideurs publics dans le but d'accélérer l'entrepreneuriat innovant et l'employabilité des jeunes.

Cette méthodologie novatrice a jusqu'à présent mené à la cocréation de la Stratégie nationale pour le développement du secteur privé au Rwanda, la vision de la politique nationale du secteur des TIC dans le domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat au Nigéria, à une version préliminaire du StartupAct au Sénégal et au manifeste de la politique de l'innovation panafricain.