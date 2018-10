Mali: Un projet Technologies pour booster le secteur de l'artisanat

La Fédération Nationale des Artisans du Mali (FNAM) vient de procéder au lancement officiel du Projet Technologies pour le Secteur de l'Artisanat au Mali (TSAM). Bénéficiant du soutien financier du Gouvernement Canadien, ce projet vise, entre autres, l'amélioration de sa gouvernance démocratique et l'inclusion des femmes ; l'utilisation d'outils technologiques aux fins de communication et de connaissances partagées singulièrement en matière de droits.

Lors des premières journées de la FNAM, tenues la semaine dernière à Bamako, les acteurs de l'artisanat, les partenaires et le gouvernement malien ont souligné l'importance de mobiliser les artisans pour l'avancement du secteur au Mali. D'où le lancement du projet TSAM qui influencera positivement le secteur de l'artisanat par son apport. Il vise trois objectifs : l'amélioration de sa gouvernance démocratique et l'inclusion des femmes ; l'utilisation d'outils technologiques aux fins de communication et de connaissances partagées singulièrement en matière de droits ; l'amélioration de la visibilité auprès des parties prenantes et l'institutionnalisation de son plaidoyer.

Aussi, les initiateurs prévoient à travers ce projet a des axes de mener des activités sur le renforcement des capacités des femmes ; la mise en réseautage des membres, la communication, et l'évaluation et le suivi. S'y ajoutent les activités autour du genre et de l'inclusion des femmes qui seront élaborées conformément à la politique d'aide internationale féministe du Canada et la Politique nationale genre du Mali (PNG-Mali), de même que les principes de l'approche Egalité femme/homme (EFH) dans le domaine de la coopération internationale.

En plus du lancement du projet TSAM pour mieux soutenir ses actions, et prendre part de façon active dans la constitution du tissu social et économique du pays, la FNAM a mis à profit, pour étaler ses nouvelles méthodes technologiques et de gouvernance et démarrer la campagne d'enregistrement de ses membres, prévue du 18 au 24 octobre 2018.