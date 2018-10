Cote d'Ivoire: Finances - Oragroup annonce son entrée prochaine à la cote de la BRVM

« Cette augmentation du capital va nous permettre de consolider la croissance du groupe et d'accompagner son développement. Notamment, procéder à des investissements dans la banque digitale, saisir les opportunités de croissance dans les pays d'Afrique Centrale, accroître la notoriété du Groupe auprès de la communauté financière et du grand public et renforcer les fonds propres de certaines filiales », a indiqué la directrice générale du groupe, Binta Touré Ndoye.

Pour cette offre publique de vente, 13 883 006 actions sont concernées. "6 097 561 nouvelles actions, par augmentation de capital et la cession de 7 785 445 actions existantes sur le marché secondaire, au prix de 4 100 francs CFA l'action", a fait remarquer Serges Mian, directeur de relations investisseuses & partenaires. Il ajoute que la souscription opérée par les Sociétés de gestion et d'intermédiation (Sgi) se déroulera du 29 octobre au 16 novembre, avec la possibilité d'une clôture anticipée en cas de sursouscription.

