Cote d'Ivoire: Diversité culturelle et transport aérien - Air France-Klm s'habille, mange et chante Afrique

La compagnie battant pavillon français a dévoilé son nouveau staff pour l'Afrique de l'Ouest ainsi que ses options vestimentaires, culinaires et artistiques.

C'est au restaurant Le Balafon du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire que les médias ont été conviés à un petit-déjeuner, le 18 octobre, à l'occasion de la présentation officielle des nouveaux responsables de la délégation régionale Afrique de l'Ouest du groupe Air France-Klm. Ce fut également l'opportunité pour la compagnie aérienne, de présenter l'actualité de la compagnie. Dont l'un des faits saillants qui 'inscrit dans la célébration de ses 85 ans dont 80 sur le continent et, principalement, en Côte d'Ivoire, est l'affirmation de son ancrage africain.

Ainsi, pour le Délégué régional, Jean-Luc Mevellec, qui affiche des états de service de plus de 20 ans dans la compagnie, cet ancrage passe, tout d'abord par le choix vestimentaire que fait la compagnie sur ses lignes continentales avec comme matière, le pagne Made in Côte d'Ivoire bien plus, pour le personnel navigant commercial (hôtesses et stewards), il est revenu au créateur de mode ivoirien, Zak Koné, de concevoir le design des tenues.

Affirmant, en guise d'adjuvant, qu'Abidjan demeure une capitale de la mode et que cela ne saurait qu'être renforcé par ce choix vestimentaire et la touche sui generis de ce jeune créateur de mode. Zak Koné, qui s'inscrit dans le droit fil de Gilles Touré qui a aussi été designer pour Air France, la trentaine émergente, fut lauréat de plusieurs concours de jeunes créateurs, notamment pour les marques du groupe Vlisco (Vlisco, Uniwax, Woodin).

Reconnaissance donc à ce talent épuré, à peine éclos de son cocon et qui décrit sa passion ainsi : « le stylisme est un métier de beauté, de raffinement, d'originalité et de rigueur, en gros, c'est de la poésie sur une autre facette ».

Bien plus et au-delà, M. Mevellec argue qu'avec des jeunes cadres dynamiques et le taux de trafic, qui devrait atteindre 4 ou 5 vols quotidiens, contre 2 ou 3 au quotidien, en vitesse de croisière pour la campagne 2018/2019, renforcé en cela par le fait que dans la région, Abidjan soit le seul hub à accueillir l'A380 et le Dreamliner (les plus gros-porteurs au monde), il ne pouvait en être autrement. Et Hela Jaziri, la directrice commerciale et marketing de révéler que le staff, en l'occurrence les conseillers-vendeurs en agences comme en aéroports, arborent ces tenues, tous les vendredis, pour le lancement de la saison.

Quant à Florence Benini, directrice des ventes, elle soutient que cette posture, à bord, est complétée par des services personnalisés et de divertissement tenant compte des préférences africaines. Ce qui passe par une franchise-bagage avantageuse, des personnels d'accueil dédiés, des films et musiques d'Afrique et une offre de restauration savoureuse (tchep, aloco, gnamancoudji, bissap, mafé... ).

Sans compter que pour le fun et en guise de cerise sur le gâteau, les passagers peuvent avoir droit à des annonces en malinké ou encore en wolof.

Abidjan, 2e destination rentable après New-York...

Si Air France-Klm connaît quelques secousses managériales et financières, ce n'est pas à cause du réseau long-courrier, largement bénéficiaire en 2018, et encore moins sur l'Afrique, dont la rentabilité a, et ce que ne dément pas le délégué régional Afrique de l'ouest, fortement augmenté l'an dernier, pour rester parmi les axes les plus rentables du groupe, voire, en ce qui concerne Abidjan, le 2e plus rentable, après New-York.

Toute chose qui devrait, même s'il devrait être réorienté, renforcer le partenariat stratégique d'Air France avec Air Côte d'Ivoire, à en croire les responsables régionaux de la compagnie. Qui, tout aussi, s'engagent à une flexibilité communicationnelle avec tous les médias et les influenceurs du Web, sans compter, l'accompagnement d'évènements culturels pour renforcer le pont aérien entre l'Europe et l'Afrique.

Air France en Afrique, en quelques chiffres, ce sont 51 destinations, 800 collaborateurs dont 60 à Abidjan qui pilote la région ouest-africaine comptant une dizaine de pays.