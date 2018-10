Algérie: La diversification des exportations passe par la facilitation de l'investissement

Constantine — La diversification des exportations hors hydrocarbures passe nécessairement par la facilitation de l'investissement, a considéré jeudi à Constantine le président de l'association nationale des exportateurs algériens (ANEXAL), Ali Bey Nasri, au cours d'une journée d'information sur la promotion des exportations hors-hydrocarbures tenue au palais de la culture Malek Haddad.

S'exprimant à l'occasion de cette rencontre, organisée à l'initiative de la Chambre du commerce et d'industrie Rhumel (CCIR), le même intervenant qui a appelé à surmonter les contraintes entravant l'épanouissement de l'investissement, notamment dans les zones frontalières et dans les régions du Sud, a estimé que l'investissement est en mesure d'aider au développement du pays, et à diversifier ses capacités d'exportation pour mieux s'intégrer dans l'économie mondiale.

Dans ce sens, M. Nasri qui a exhorté les pouvoirs publics à faire preuve de davantage d'encouragement vis à vis des investisseurs en veillant à la délivrance de l'acte d'investissement, "rapidement et gratuitement dans le sud du pays", a plaidé pour la mise en place dans les régions frontalières, de zones industrielles viabilisées pour booster l'investissement dans ces endroits inexploités.

A ce titre, le président d'ANEXAL qui a appelé à l'ouverture des frontières pour faciliter l'activité d'exportation, a insisté sur l'importance de l'adaptation de la réglementation du change qui demeure "draconienne" pour les exportateurs, sachant, a ajouté le même intervenant, que des entreprises algérienne ont atteint un stade de maturité lui permettant d'agir avec davantage de flexibilité.

Le président de l'ANEXAL qui a aussi appelé pour la révision de l'ordonnance 96/22 sur la pénalisation, a plaidé pour la construction d'une agriculture exportatrice à l'aide d'une expertise de renommée permettant la mise en place d'une plateforme logistique dédiée à cette filière créatrice de richesse (agriculture).

Faisant état de l'existence de 700 exportateurs en Algérie, M. Nasri a insisté sur l'importance de libérer l'initiative pour permettre l'émergence d'un investissement fructueux favorisant l'activité de l'exportation hors hydrocarbure.

Le président de l'ANEXAL, saluant les efforts déployés par les Douanes algériennes qui ont contribué "grandement" à la facilitation de l'opération d'exportation, a mis en valeur la stratégie nationale relative à l'exportation en cours d'élaboration par le gouvernement et qui devra optimiser et développer davantage les exportations hors hydrocarbures.

L'Etat a prévu plusieurs facilitations pour promouvoir les exportations, a ajouté le même intervenant, citant à titre d'exemple, le projet de la mise en place d'un guichet unique portuaire en cours d'élaboration par le ministère des Travaux publics et des Transports.

Ont pris part à cette journée d'information, des représentants des Douanes algériennes, et des différentes administrations chargées des dossiers d'investissement et de l'exportation en plus d'universitaires, de chercheurs et d'opérateurs économiques.