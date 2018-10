Maroc: Peine de prison pour un homme qui avait dénoncé la mort d'une migrante

Au début du match, l'hymne national est sifflé. Certains brandissent des drapeaux espagnols en criant « Viva España », cette Espagne où Hayat Belkacem voulait allait. Après le match, des incidents éclatent dans le centre de Tétouan. Au final, 19 jeunes, dont neuf mineurs, seront arrêtés et jugés pour « outrage au drapeau national », « manifestation non autorisée » et « destruction de biens publics et privés ». Quant à la condamnation de Soufiane al-Nguad à deux ans de prison ferme, ses avocats ont fait appel.

Au Maroc, un tribunal du nord du pays a condamné à deux ans de prison fermes un jeune homme qui s'était insurgé sur internet contre la mort d'une migrante tuée en mer Méditerranée alors qu'elle tentait de gagner les côtes espagnoles. Selon son avocate, Soufiane al-Nguad a été condamné pour « complot contre l'Etat » et « outrage à l'emblème et aux symboles du royaume ».

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

