Afrique: RFI Challenge App - Les trois finalistes invités à Cotonou

Cette troisième édition a été organisée en partenariat avec plusieurs acteurs tels que MTN Bénin, la Société Générale, Africa Global Recycling et Microsoft. Plus de 300 dossiers de candidatures ont été envoyés au jury. Ils viennent de personnes physiques ou d'entreprises de petite taille qui désirent innover en matière d'éducation en Afrique. Doté d'une bourse de 15 000 euros, le RFI Challenge App Afrique offre aussi au lauréat l'occasion de développer son service dans plusieurs pays africains.

Agropad est un projet d'irrigation intelligente qui prend soin d'inclure l'énergie solaire comme élément premier d'alimentation de ses systèmes. Quant à SAAGGA du Burkina Faso, il s'agit aussi d'une solution d'irrigation intelligente qui présente l'avantage d'être modulaire avec une tarification vraiment adaptée à la taille des parcelles et aux besoins des agriculteurs. Et enfin, WeFly agri est une start-up qui grâce aux drones permet un relevé précis des terres agricoles.

