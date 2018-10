Ile Maurice: Journaliste interpellé - Rama Valayden demande à la police de se ressaisir

«Je demande aux policiers de ne pas tomber dans l'illégalité en écoutant les policiticiens.» Appel de Me Rama Valayden aux membres des forces de l'ordre, ce vendredi 19 octobre. L'homme de loi et Me Anoup Goodary ont accompagné le journaliste de Sunday Times Javed Dawood aux Casernes centrales pour porter plainte.

Le journaliste a été interpellé mercredi 17 octobre, au Citizens Advice Bureau de Vacoas, alors que le ministre Eddy Boissézon recevait ses mandants. Ce dernier n'aurait pas apprécié que Javed Dawood filme la rencontre, qui se serait avérée houleuse.

Pour Me Rama Valayden, la police aurait commis trois offenses. En l'occurrence, une «fausse arrestation», le fait d'avoir privé Javed Dawood de sa liberté et, troisièmement, d'avoir effacé les données - fichiers audio et des photos - qui se trouvaient sur son téléphone portable. «Je demande aux policiers de se ressaisir.»

Au dire de l'homme de loi, la liberté des journaliste est une «liberté fondamentale». De faire savoir que trop souvent, ceux qui sont dans une position de pouvoir ont tendance à maltraiter les journalistes. «Sékinn pasé merkrédi kot enn minis inn donn lord pa korek.»