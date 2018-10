- La 3ème édition d'Alger Fashion Week (AFW), a été a été organisée, jeudi soir à Alger, autour du thème "Zein Arabella" (Charme des Arabes ) et a été marquée par la participation d'un nombre de stylistes ayant présenté des collections de couture algériennes, maghrébines et palestiniennes.

La soirée de défilé organisée par l'agence Ambassadrice Nouvelle Méditerranée (ANM), dont la fondatrice est Lynda Younga Berber, a été une occasion pour mettre en lumière les toutes dernières nouveautés conçues par les stylistes, ainsi que le rôle de la haute couture et du prêt-à-porter de luxe algérien, maghrébin,européen et oriental.

Les stylistes ont présenté leurs collections, dernier cri, dans l'habit traditionnel, le prêt-à-porter et les accessoires.

Organisatrice et conceptrice de cette événement annuel, Mme Younga Berber a indiqué, juste avant le début du défilé de mode, que le but escompté d'AFW, est la préservation du patrimoine algérien et de l'artisanat, à travers, " l'établissement et le soutien de nouvelles entreprises, l'ouverture du marché algérien, ainsi que l'organisation de réseaux de distribution et d'échange entre les acteurs présents dans la mode au niveau de la Méditerranée.

La scène algérienne qui regorge de talents, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, a besoin de mettre en relief ses potentiels et attend déjà les occasions, en vue d'y retourner et partager son expérience et son savoir-faire dans ce domaine, a-t-elle estimé.

Le lieu où ce défilé s'est déroulé, à savoir l'hôtel El Djazair (ex-Saint George), consacre la vision esthétique sur laquelle ont travaillé les designers qui ont fait un mélange stylistique entre l'ancien et le moderne, a indiqué Mme Younga Berber ajoutant que l'Algérie peut être une capitale de la mode et contribue, tout comme les autres capitales, à la promotion de son image, aux plans touristique, culturel voire même industriel, à travers l'artisanat.

Le défilé de la 3ème édition d'AFW s'est ouvert avec des designs de quatre jeunes talents qui ont été sélectionnés en vue de participer au concours qui sera lancé cette année, pour donner un aperçu de leurs collections, dont la meilleure sera retenue.

A ce titre, Mme Younga Berber a fait savoir que le futur lauréat, bénéficiera d'un accompagnement professionnel pour les besoins de l'organisation d'un défilé professionnel, lors de la prochaine édition, en sus d'une séance-photo spécialisée dans le domaine de la mode afin de commercialiser ses collections.

Le défilé de la soirée a vu la participation de designers professionnels d'Algérie, Fadila Kihel, Hafsa Kaouther et Karim Kadid.

La Tunisie a été représentée par Mouna Ben Braham, tandis que le Maroc, a été représenté par la célèbre maison de couture " L'art du Caftan".