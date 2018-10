Algérie: Le mouvement El-Binaâ appelle à "un dialogue social pour relever les défis nationaux et faire face aux menaces internationales"

Au volet international, M. Bengrina a appelé à " tourner la page de la mémoire avec l'ancien colonisateur, au lancement de relations d'égal à égal, basées sur les intérêts communs", saluant au passage, la position de la diplomatie algérienne qui soutient les deux causes: palestinienne et sahraouie.

Au volet économique, M. Bengrina a " salué" certaines mesures contenues dans le projet de la loi de Finances (LFC 2019), comme la non institution de nouvelles charges, comme taxes et impôts aux citoyens, appelant, dans ce même contexte, à l'impératif de diversifier l'économie nationale pour créer des emplois pour les diplômés des universités, en vue de faire face à la fuite des cerveaux.

Lors de son allocution d'ouverture de la session ordinaire du Madjliss Echoura (Conseil consultatif) du Mouvement El-Binaâ, M. Bengrina a indiqué que la situation actuelle exige " l'organisation d'un dialogue social inclusif, et le Pouvoir est responsable plus que toutes autres parties, en vue d'amorcer ce dialogue".

Alger — Le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé vendredi à Alger, à "un dialogue social", auquel prendront part tous les acteurs, en vue d'éviter au pays les tensions internes et de faire face aux défis régionaux et internationaux.

