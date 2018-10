Algérie: Le SITEV, une occasion pour faire connaitre les atouts touristiques des régions du sud

- Les participants à la 19ème édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV) qui se tient au Palais des expositions à Alger ont indiqué que cette manifestation constituait une occasion pour faire connaitre les atouts de la région du sud et attirer les touristes nationaux et étrangers.

Prennent part à cette édition, organisée sous le slogan "l'Algérie Terre de Paix et d'Hospitalité" et qui coïncide avec la saison du tourisme saharien, plusieurs agences de tourisme qui offrent des programmes diversifiés pour faire la promotion des destinations touristiques, particulièrement dans la région du sud, et ce à des prix étudiés et concurrentiels.

Pour Lahcène Adabir, gérant d'une agence de tourisme dans la wilaya de Tamanrasset, le tourisme saharien a "un avenir prometteur" à la faveur du rétablissement de la sécurité et de la stabilité à travers tout le pays, de la facilitation de l'obtention du visa pour les étrangers et de la baisse des prix des billets d'avion suite à la signature de conventions avec Air Algérie et Tassili Airlines portant réduction de 50% sur le prix du billet d'avion à destination du sud.

Pour sa part, Fatma Zohra Brikssi, directrice commerciale de l'agence de voyages et de tourisme "Zaatcha" a fait savoir que son agence organise des voyages diversifiés dans les régions de Taghit et de Biskra dont le prix est fixé selon les capacités financières de chaque client.

Kaddour Redouane, conseiller au Club voyages Algérie a indiqué que son club a axé sa participation à ce salon sur le tourisme saharien dont la saison s'étale du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, en diversifiant les programmes touristiques à des prix concurrentiels raisonnables.

Pour sa part, le directeur de communication de l'Office nationale de tourisme (ONAT), Adel Gana a mis en avant l'importance de la saison du tourisme saharien, soulignant qu'à cet effet, des programmes et diverses offres ont été proposés concernant plusieurs destinations connues pour leurs monuments touristiques, naturels, historiques et archéologiques à l'image de Tassili N'ajjer, du Ahaggar, Djanet, Taghit, Beni Abbes, Timimoune et Ghardaïa.

Au volet sécuritaire, le chargé de communication à la direction de la sécurit publique, le Commissaire principal Rabeh Zouaoui a affirmé que la DGSN prenait part à cet évènement pour se rapprocher davantage des professionnels en la matière leur présentant le rôle de cette institution dans la promotion du tourisme ainsi que leurs services chargés de la sécurisation et de l'escorte dans le but d'attirer le maximum de touristes pendant la saison estivale et celle du tourisme saharien.

Le tourisme est devenu "une fenêtre économique" d'où la nécessité de "relancer le mouvement touristique basé sur le partenariat, la sécurité et l'investissement dans le capitale humain", a estimé M. Zouaoui. Dans ce sillage, le responsable a mis l'accent sur la coordination et le rapprochement de tous les opérateurs afin de faire de l'Algérie une destination privilégié".