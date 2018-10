Ile Maurice: Services financiers - Asha Rampadaruth transférée sur recommandation de «deux ministres»

Il insiste : «Éleksion pou vini kan li pou vini.» Et certainement pas avant l'année prochaine.… Plus »

Cependant, de sources sûres au ministère des Services financiers et de la bonne gouvernance, l'on affirme que ce transfert a été décidé après des relations tendues entre Asha Rampadaruth et certains de ses collègues, qui qualifient son tempérament d'orageux. Elle aurait également eu, depuis son arrivée, plusieurs conflits avec la direction, ce qui lui aurait valu un avertissement.

L'on ne comprend pas non plus pourquoi, étant employée à la NPFL, elle est basée au ministère des Services financiers. Ce à quoi, Sudhir Sesungkur avait répondu qu'une fois la gestion des plaintes terminée, elle sera de retour dans les locaux du NPFL.

Cela lui a valu plusieurs plaintes de la part de ses collègues fonctionnaires, qui ne voyaient déjà pas d'un bon œil qu'un cadre du secteur privé ait accès aux dossiers confidentiels. Ils se demandent aussi pourquoi le gouvernement l'a recrutée alors que la tâche d'assurer le suivi des plaintes des détenteurs de la police Super Cash Back Gold et des investisseurs de la Bramer Assets Management Ltd aurait pu être confiée à un fonctionnaire. La NPFL étant une entité appartenant à l'État, créée dans le sillage de la chute de l'ex-BAI.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.