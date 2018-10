Ile Maurice: Nouvelles radios privées - Le conseiller de Sesungkur sur la liste des demandeurs

Il porte une double casquette. Sobhanund Seeparsad est conseiller en matière de bonne gouvernance au ministère des Services financiers et de la bonne gouvernance. Il est aussi l'un des directeurs de la compagnie First Talk Ltd.

Celle-ci est l'une des 17 sociétés ayant fait une demande pour l'obtention d'une licence de radio auprès de l'Independent Broadcasting Authority (IBA).

N'y aurait-il pas là un conflit d'intérêts ? Si First Talk Ltd obtient une licence, cela ne pourrait-il pas être perçu comme un cas de favoritisme ? Des questions que nous avons posées à Sobhanund Seeparsad. Il explique avoir créé cette compagnie il y a un peu plus de deux ans, quand il n'occupait pas les fonctions de conseiller.

Pour lui, il n'y a jusqu'ici rien d'anormal, puisque rien ne dit que sa compagnie décrochera une des trois licences. «Si jamais l'IBA considère sérieusement notre compagnie pour une licence, alors là je n'hésiterais pas un seul instant à démissionner comme conseiller.»

De son côté, Ashok Radhakeessoon, ancien directeur de l'IBA, avance qu'il faut voir si Sobhanund Seeparsad, en raison de son poste, n'est pas proche du pouvoir. «En tout cas, si j'étais le directeur de l'IBA, je n'accepterais jamais la demande de la compagnie First Talk Ltd.»