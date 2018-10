Sahara Occidental: Désillusions

Ce coup-ci, Alger ne peut plus se voiler la face. Notre voisin côté Est, faisant fi d'une réalité criante, n'a cessé de prétendre qu'il n'était pas partie prenante dans cette question du Sahara marocain créée de toutes pièces.

Aberrant de la part d'un pays qui a tout manigancé, qui se trouve être pourvoyeur et hébergeur de pantins séparatistes appâtés et geôlier en chef séquestrant des centaines de familles dans les camps de la honte ...

Alger vient finalement d'être mis devant le fait accompli. Il est sommé de prendre part aux négociations prévues au mois de décembre prochain et de mettre ainsi fin à une déplorable fuite en avant.

Commanditaires et pantins n'ont cessé de collectionner les désillusions, mais à l'évidence, leurs illusions ont la peau dure. Et pour cause ! La junte algérienne et les margotins polisariens n'en finissent pas de garnir leurs comptes en banque, via des trafics en tous genres et aux dépens de familles acculées à vivre dans une misère noire.

Un conflit artificiel, bassement intéressé qui a trop nui au développement de toute une région : ce Maghreb qui échappe aux Maghrébins par la faute d'une irresponsabilité notoire. Abhorrable !