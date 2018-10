Maroc: L'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale se dote d'une ambassade à Rabat

L'ambassade de l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO) à Rabat a été inaugurée, jeudi, par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, et le Premier ministre, ministre des Finances, du Développement économique, de la Création d'emplois, des Affaires étrangères et du Service public de Sainte-Lucie, Allen Chastanet.

Intervenant lors d'une cérémonie officielle à cette occasion, Nasser Bourita s'est félicité de l'ouverture de l'ambassade de l'OECO à Rabat, la toute première représentation diplomatique de cette organisation en Afrique et dans le monde arabe, notant que la capitale du Royaume est devenue un véritable hub diplomatique avec plus de 100 représentations diplomatiques.

L'ouverture de l'ambassade de l'OECO au Maroc contribuera non seulement à raffermir les relations et accentuer les consultations entre le Maroc et les pays des Caraïbes, mais également à renforcer les liens entre l'OECO et les pays africains, a-t-il fait observer.

Il s'agit d'un nouveau jalon et un nouveau chapitre dans les relations déjà excellentes entre le Royaume du Maroc et les pays des Caraïbes, a-t-il ajouté, notant que cela fait partie d'un ensemble de décisions prises dans le cadre de la vision éclairée de S.M le Roi Mohammed VI visant à faire de la coopération Sud-Sud une réalité concrète.

Dans son allocution en l'occasion, Allen Chastanet a rappelé l'ouverture en 2014 d'une ambassade du Maroc à Sainte-Lucie, estimant qu'avant même cette initiative les Etats membres de l'OECO entretenaient des relations très fructueuses avec le Royaume, qui se sont, depuis, considérablement approfondies.

Les actions de solidarité du Maroc en temps de catastrophes naturelles et le soutien apporté par le Royaume au développement durable aux Caraïbes, ainsi que la position de ces dernières en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc ont contribué au renforcement des liens entre les différentes parties, a-t-il rappelé. C'est dans ce sens que les chefs de gouvernement de l'OECO ont décidé d'ouvrir une représentation diplomatique commune à Rabat, a-t-il expliqué.

Dans une déclaration à la presse, en marge de cette cérémonie, il a réitéré le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc.

Créée le 18 juin 1981 par sept pays des Caraïbes orientales, l'OECO est une organisation intergouvernementale consacrée à l'harmonisation et l'intégration économique, la protection des droits de l'Homme et l'encouragement de la bonne gouvernance dans les pays indépendants et non indépendants dans les Caraïbes orientales.

Le 3 juin 2015, le Maroc est devenu officiellement le premier pays africain accrédité auprès de l'OECO.