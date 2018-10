Maroc: Au moins cinq morts dans de nouvelles intempéries en Tunisie

Près de six mois après les premières élections municipales organisées depuis la chute de Zine el Abidine Ben Ali en 2011, les Tunisiens attendent beaucoup des nouveaux élus locaux, après des années de gestion ultra-centralisée et défaillante.

Deux personnes ont péri dans la région du Kef (nord-ouest), un homme de 48 ans à Grombalia (nord-est), un homme de 40 ans à Kasserine (ouest) et un enfant de six ans dans la région voisine de Sidi Bouzid (centre), a indiqué le porte-parole de la Protection civile, Moez Triaa. Ces crues interviennent moins d'un mois après des pluies torrentielles qui avaient fait au moins cinq morts au Cap Bon (nord-est).

De nombreuses routes et certaines lignes ferroviaires étaient coupées jeudi, les écoles du grand Tunis et de plusieurs autres régions sont restées fermées, tandis qu'on pataugeait même dans le centre de la capitale, où les transports en commun étaient paralysés.

Entre mercredi et jeudi matin, il a plu 98 mm sur M'Hamdia et 110 mm sur la capitale Tunis, un épisode "inhabituel mais pas exceptionnel", selon l'Institut national de la météorologie tunisien (INM), qui prévoit toutefois une accalmie pour les jours à venir.

Outre les cinq morts dont un enfant, deux personnes sont également portées disparues, un homme de 39 ans à Kasserine (ouest), et un enfant de six ans à Zaghouan (nord-est) depuis mercredi matin, selon le dernier bilan en date de la Protection civile.

