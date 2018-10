Maroc: RAM lance une nouvelle liaison Casablanca-Miami

«Royal Air Maroc est fière d'être la première compagnie reliant le Sud des États-Unis au continent africain offrant ainsi à ses passagers, les possibilités de vols directs, en moins de neuf heures. Cette nouvelle ligne nous permettra en premier lieu, d'offrir une connexion aérienne adaptée aux besoins de nos Marocains du monde, vivant en Floride. En tant que hub majeur du Sud des Etats-Unis, Miami est aussi une plateforme idéale pour rassembler les touristes du continent américain, et les transporter vers nos destinations touristiques marocaines. Enfin, nos nombreuses connexions via notre hub de Casablanca, nous permettront de relier les communautés africaines établies en Floride, vers plus de 90 destinations à travers le monde, dont 33 en Afrique», souligne M. Hamid Addou, président directeur général de Royal Air Maroc.

Miami devient ainsi la troisième destination directe desservie par Royal Air Maroc aux Etats Unis d'Amérique après celles de New York City et Washington DC. Avec cette nouvelle ligne aérienne directe, la compagnie renforce son réseau dans le continent américain.

Royal Air Maroc lance, à compter du 3 avril prochain, sa nouvelle ligne aérienne directe reliant Casablanca et Miami en Floride à raison de trois fréquences par semaine : mercredi, vendredi et dimanche.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.