Maroc: Hausse des déclarations des incidents de paiement en 2017

En ce sens, le rapport rappelle que la ministère de l'Economie et des Finances et Bank Al-Maghrib sont en voie de finaliser, en 2018, l'élaboration d'une Stratégie nationale d'inclusion financière dans le cadre d'une démarche de concertation avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème financier.

Sur la période allant de janvier 2015 à décembre 2017, l'analyse mensuelle des déclarations des incidents de paiement et des régularisations transmises quotidiennement par les établissements bancaires, laisse paraître une tendance stationnaire, en nombre et en montant, avec des moyennes mensuelles de 35.208 incidents et 9.419 régularisations, selon BAM.

Le montant correspondant à ces incidents suit la même tendance, puisqu'il a enregistré une hausse de 3,92% après une régression de 3,61%, précise BAM dans son rapport annuel sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et les initiatives d'inclusion financière au titre de l'exercice 2017, publié récemment.

