Maroc: Dieu, les mathématiques, la folie - Le nouveau-né de Fouad Laroui

Une brillante incursion dans l'histoire et la philosophie des mathématiques

L'écrivain marocain Fouad Laroui a présenté, mercredi soir à Paris, son nouveau livre "Dieu, les mathématiques, la folie", en avant-première de sa sortie en librairies (18 octobre). Paru aux éditions Robert Laffont, l'ouvrage de 272 pages est une brillante incursion dans l'histoire et la philosophie des mathématiques, dans laquelle Fouad Laroui met en scène des personnalités étonnantes aux destins fulgurants, parfois tragiques, toujours passionnants.

"A l'issue d'une étude minutieuse, l'auteur distingue trois formes de folie chez les mathématiciens qui toutes trois lient Dieu à leur discipline. Il s'agit de se mesurer à lui dans une quête de l'infini, de voir sa face dans la vérité absolue ou de le dépasser dans un formalisme débridé et sans limites", lit-on dans le résumé de cet essai. "Mais le chemin de Dieu passe-t-il par l'intelligence et le calcul ? La vérité du monde est-elle atteignable ? Une telle quête, si exaltante soit-elle, n'est-elle pas une forme de démesure qui appelle la punition?", autant de questions que soulève Fouad Laroui dans ce livre qui dissèque "phobies, névrose et psychose, et autres troubles divers, que la haute voltige intellectuelle crée ou renforce".

"C'est un essai au titre intrigant. C'est aussi un livre assez dense, où l'on retrouve le goût de Fouad Laroui pour les histoires, mais aussi sa vivacité d'esprit qui lui permet de manier anecdotes savoureuses, concepts parfois alambiqués, étude minutieuse, recherches documentées et souvenirs personnels", dira l'ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa.

Dans ce livre, Fouad Laroui met en scène des mathématiciens exceptionnels, qui, à partir de leur passion pour les maths, interprètent le monde, le représentent et le modélisent ou abordent d'autres mondes inconnus sans lien avec le réel. Cette quête les mène à se mesurer à Dieu, à voir la face de Dieu ou à chercher à dépasser Dieu. "L'essai de Fouad Laroui donne à réfléchir sur cette folie de certains mathématiciens qui prend parfois des formes douces, presque attendrissantes mais qui peut devenir furieuse", commente le diplomate marocain devant un parterre d'intellectuels et d'hommes de sciences français et marocains.

"Cet essai est finalement une réflexion sur l'évolution des mathématiques, sur leur philosophie. C'est aussi et d'une certaine façon un roman car à la fin je romance un peu l'histoire de certains mathématiciens", confie à la MAP Fouad Laroui. Avec son nouveau livre, il pense avoir lancé un débat sur cette question philosophique de "Comment comprendre le monde? Qu'est-ce qu'on fait pour comprendre le monde ? Comment concilier la foi et la raison ? : un débat éternel qui a encore sa place aujourd'hui".

"Comment distinguer le pourquoi et le comment des choses ? Comment être un scientifique apaisé ? Comment accepter toute la science, toutes les découvertes scientifiques sans mettre en danger la foi?", des questions que Fouad Laroui tente de cerner.

Cette rencontre, tenue dans le cadre des Mercredis de l'ambassade et suivie d'une séance de dédicace, a été animée par Rita Des Rozières, docteur en mathématiques de l'Ecole Polytechnique qui se consacre désormais à l'écriture.

Organisés dans les salons de la Chancellerie, les Mercredis de l'ambassade se veulent un espace de réflexion, d'échange et de débat sur des thématiques diverses ayant trait au Maroc et aux relations maroco-françaises. Pour ce faire, des personnalités du monde de l'art et de la culture qui ont un lien avec le Maroc d'hier, d'aujourd'hui et de demain y sont invitées.