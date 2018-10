Cote d'Ivoire: Financement du logement - Organisation de la conférence annuelle à Abidjan le 23 octobre

Les principaux acteurs des secteurs du logement et de la finance en Afrique se réunissent les 23, 24, 25 octobre, à Azalai Hôtel (Abidjan-Marcory) pour la conférence annuelle portant sur le financement du logement intitulée « Bâtir la chaîne de financement du logement en Afrique ».

Coorganisé par Union africaine pour le financement du logement (Auhf, le Centre for affordable housing finance in Africa (Cahf) la Making Finance Work 4 Africa (Mfw4a), la Société Financière Internationale (SfiI), la Caisse régionale de refinancement hypothécaire (Crrh-Uemoa) et la Banque africaine de développement (Bad), cet évènement verra la participation de plus de 200 délégués et 145 entreprises, ainsi que les principaux acteurs africains tels que investisseurs, financiers, promoteurs, fournisseurs de matériaux de construction, professionnels et décideurs etc.

Pour la Société financière internationale (Sfi), le développement de marchés du logement efficaces en Afrique dépend de produits de financement du logement bien ciblés qui améliorent l'accessibilité et surmontent les obstacles qui rendent l'accès à un logement abordable impossible pour la grande majorité.

A en croire, cette institution financière, la finance fait partie intégrante de tous les maillons de la chaîne de livraison de logements. « Bien que l'accent soit mis sur l'accès au financement de l'utilisateur final (qu'il soit hypothécaire ou non), le financement de la construction ou du promoteur est tout aussi essentiel, et la qualité de l'environnement des affaires doit être reconnu », pense-t-elle.